Британец годами поставлял в Эстонию допинг через Австрию

В июле прошлого года австрийская таможня обнаружила на аэродроме Швехата допинг весом более 423 кг, общая стоимость которого составила примерно 480 000 евро. В числе обнаруженных таможней запрещенных вещество было более 362 000 содержащих стероиды таблеток и ампул, передает Ilta-Sanomat.

Допинг был упакован в 16 ящиков, его перевозили контрабандой под видом электроники. Лабораторные анализы показали, что в таблетках и ампулах содержались различные стероиды, которые предназначены для улучшения спортивных результатов.

Транспортировкой запрещенных веществ из Индии в Европейский союз занимался британец, который поставлял через Австрию допинг в Эстонию, Финляндию, Великобритания, Болгарию, Грецию, Польшу, Данию и Чехию.