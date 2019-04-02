Британец годами поставлял в Эстонию допинг через Австрию

Британский подданный переправил более 20 тонн допинга во многие страны Европейского союза, стоимость которого составила более 23 миллионов евро, передает Postimees со ссылкой на Министерство финансов Австрии.
В июле прошлого года австрийская таможня обнаружила на аэродроме Швехата допинг весом более 423 кг, общая стоимость которого составила примерно 480 000 евро. В числе обнаруженных таможней запрещенных вещество было более 362 000 содержащих стероиды таблеток и ампул, передает Ilta-Sanomat.
Допинг был упакован в 16 ящиков, его перевозили контрабандой под видом электроники. Лабораторные анализы показали, что в таблетках и ампулах содержались различные стероиды, которые предназначены для улучшения спортивных результатов.
Транспортировкой запрещенных веществ из Индии в Европейский союз занимался британец, который поставлял через Австрию допинг в Эстонию, Финляндию, Великобритания, Болгарию, Грецию, Польшу, Данию и Чехию.
В ходе расследования выяснилось, что британец в течение многих лет доставил в Европейский союз более 20 тонн допинга, общая стоимость которого составляет более 23 миллионов евро.