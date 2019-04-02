Новый рекорд: более половины проданных автомобилей в Норвегии — электромобили

И вот, спустя первый полный месяц после старта продаж Model 3 в Норвегии, был установлен очередной рекорд — 58% всех новых автомобилей, проданных в стране в прошлом месяце, пришлось долю на электромобилей, пишет ixbt.com.

Для сравнения, показатель 2018 года в Норвегии — 31,2%. Конечно, такой скачок обусловлен именно стартом продаж долгожданной модели Tesla, так что со временем показатель снизится.

Если говорить о количественном выражении, в марте Tesla реализовала в Норвегии 5818 электромобилей, из которых более 5300 машин — Model 3.

Также стоит отметить, что, если добавить к электромобилям гибриды, получится, что в марте на подобные автомобили пришлось 69% всех продаж.