Смотрите, во что превратилась часть квартиры балерины Галины Улановой

Когда-то эта небольшая квартира площадью 40 квадратных метров на Малой Морской была частью апартаментов Галины Улановой. «Первое, что поразило меня при входе — нетипичные для исторического Петербурга окна от пола до потолка, — рассказывает автор проекта архитектор Владимир Березин. — Из них хорошо виден дом княгини Голицыной, ставшей прообразом главной героини “Пиковой дамы” Пушкина».

Большие апартаменты балерины когда-то разделили на несколько маленьких квартир, и не все из них оказались с удачной планировкой. Здесь кухня теснилась в узком коридоре, в спальне не помещалась большая кровать. Пришлось демонтировать перегородки и выстраивать объемы заново.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

«Квартиру на две части разделяла перегородка под несущей балкой. Мы решили сдвинуть ее и уменьшить гостиную, — рассказывает архитектор. — В пространстве между балкой и новой стеной разместили теплый закарнизный свет».

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

После этого демонтировали перегородку, разделявшую гостиную и кухню. Теперь при входе открывается вид на светлую гостиную и здания за окном. Согласовать все изменения оказалось несложно: внизу находятся часть парадной и нежилой этаж.