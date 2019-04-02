Ряды "Ювентуса" выкосили травмы

Как сообщает Football Italia, в заявке бьянко-нери на предстоящую встречу не оказалось сразу девятерых футболистов основного состава. Матч пропустят: вратарь Маттиа Перин, защитники Андреа Барцальи и Леонардо Спинаццола, полузащитники Сами Хедира и Хуан Куадрадо и нападающие Марио Манджукич, Пауло Дибала, Дуглас Коста и Криштиану Роналду.