Вт, 2.04.2019
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Ряды "Ювентуса" выкосили травмы

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Juventus.

ФОТО: SIMONE ARVEDA / EPA

Туринский «Ювентус» столкнулся с кадровыми проблемами в преддверии матча 30-го тура итальянской Серии А с «Кальяри».

Как сообщает Football Italia, в заявке бьянко-нери на предстоящую встречу не оказалось сразу девятерых футболистов основного состава. Матч пропустят: вратарь Маттиа Перин, защитники Андреа Барцальи и Леонардо Спинаццола, полузащитники Сами Хедира и Хуан Куадрадо и нападающие Марио Манджукич, Пауло Дибала, Дуглас Коста и Криштиану Роналду.

В связи с кадровыми проблемами главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри был вынужден вызвать на матч трёх игроков команды U23.

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