Фото: в летней столице ждет покупателей оригинальная мансарда

Просторная и светлая квартира площадью 107,6 м2 обставлена и оформлена под руководством профессионального дизайнера. Все в этой необычной квартире сделано по индивидуальному проекту, а значит, имеется в единственном экземпляре. Кроме того, в квартире все подготовлено к установке решений умного дома.

ФОТО: KV.EE

Стены комнат покрыты стильной декоративной штукатуркой и окрашены приятной для глаз краской нейтральных тонов. На полу - натуральный паркет, уложенный елочкой.

ФОТО: KV.EE

Планировка квартиры просто гениальна: ни одна спальня не соприкасается с другой. Комнаты разделены ванными комнатами, а межкомнатные двери выполнены из натурального дерева.

Ванных комнат здесь две: и для любителей принимать ванну, и для фанатов душа. Из душевой комнаты есть проход в баню.

ФОТО: KV.EE

Гостиная является настоящим центром дома, дневной свет здесь обеспечивает целый ряд окон от пола до потолка, за которыми находится балкон. Комната визуально разделена на две части: столовую и комнату отдыха. Помещение делает еще более необычным наличие экологического камина и потолок, высотой 333 см.