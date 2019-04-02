Из Таллинна запустят 11 новых авиамаршрутов

Среди новых пунктов назначения этого года Минск, Малага и Кутаиси, к регулярным полетам добавится 37 пунктов назначения по заказу, в основном на курорты Турции, Греции и Болгарии, сообщили в Таллиннском аэропорту.

"Этим летом полеты по заказам из Таллинна обслуживают наряду с Smartlynx также Finnair, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Onurair и некоторые другие авиакомпании. Турбюро предлагают льготные пакеты, и этим летом ожидаются плотные графики чартерных рейсов на курорты Турции», - сказал коммерческий директор аэропорта Ээро Пяргмяэ.

2 апреля авиакомпания Ryanair начала полеты в Берлин и в Барселону, а с 3 апреля - в Дубай. Nordica с 13 апреля начнет выполнять полеты в Ниццу, а с 14 апреля - в Сплит. В мае Nordica откроет прямые рейсы в Одессу и Охрид, авиакомпания Aegean Airlines - в Афины, а Belavia - в Минск.