На шоссе Таллинн-Тарту о приближении зверей к дороге будут предупреждать радары

На отрезке шоссе Таллинн-Тарту, который будет готов к концу 2020 года, между Козе и Выыбу появятся три перехода для животных – на 300-метровых участках будут установлены столбы с радарами, которые картографируют окружающую территорию.
Когда животное будет приближаться к дороге, радар отправит предупреждение на информационное табло с меняющимся экраном, чтобы водитель при необходимости смог снизить скорость. Радары успешно прошли тестовый период и фотографировали лосей, косуль, лис, енотовидных собак и даже одну рысь, передает Rus.ERR.
Три 300-метровых участка выбрали на основании исследования животного мира, которое показало территории, где передвигается больше всего зверей. Подобное решение дешевле, чем строительство экодуков, поэтому в приоритете, при этом на отрезке шоссе Козе-Выыбу построят два экодука.