Компания Huawei подтвердила свое намерение возглавить рынок смартфонов уже в этом году

Исполнительный директор Huawei Devices Юй Чэндун недавно подтвердил, что компания намеревается возглавить рынок смартфонов уже в этом году, пишет ixbt.com. В самом плохом варианте Huawei должна занять второе место с крошечным отставанием, однако компания приложит все усилия, чтобы стать новым лидером рынка.

Для этого компания в этом году планирует продать от 250 до 260 миллионов смартфонов Huawei и Honor. В Китае, где Huawei занимает первое место, компания стремится занять более 50 процентов рынка. В идеале Huawei стремятся к созданию ситуации, при которой практически все смартфоны, продаваемые в Китае, должны быть от Huawei или Honor.