Легенда "Формулы-1" предрекает блестящее будущее Эстонии

"Считаю, что Юри Випс, выступающий сейчас в "Формуле-3", это, без сомнений, будущая звезда мирового автоспорта. Випс, если все пойдет по плану, уже в следующем году попробует пилотировать болид "Формулы-1", сказал Сало журналу Baltic Guide.

Сало не понаслышке знаком с возможностями 18-летнего эстонского пилота: финн всегда находится в курсе жизни автоспорта Эстонии, а также тесно связан с ментором Випса, Марко Асмером, который в 2008 году являлся тест-пилотом конюшни "Формулы-1", "Заубер".