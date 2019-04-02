Легенда "Формулы-1" предрекает блестящее будущее Эстонии

Мика Сало, с 1995 по 2002 год, выступавший в "Формуле-1" в качестве соревновательного пилота, прогнозирует, что у Эстонии в ближайшее время появятся пилот в "Формуле-1" и чемпион в мировой раллийной серии WRC, передает Postimees.
"Считаю, что Юри Випс, выступающий сейчас в "Формуле-3", это, без сомнений, будущая звезда мирового автоспорта. Випс, если все пойдет по плану, уже в следующем году попробует пилотировать болид "Формулы-1", сказал Сало журналу Baltic Guide.
Сало не понаслышке знаком с возможностями 18-летнего эстонского пилота: финн всегда находится в курсе жизни автоспорта Эстонии, а также тесно связан с ментором Випса, Марко Асмером, который в 2008 году являлся тест-пилотом конюшни "Формулы-1", "Заубер".
Сало предсказал победу Оттю Тянаку в нынешнем сезоне чемпионата мира по ралли: "Кто выиграет? Тянак! Он очень уверен в себе. Вообще, эстонский автоспорт поднимется на очень высокие позиции", - резюмировал Мика Сало.