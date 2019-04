Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2012-й

Реставрация ангара для гидросамолетов, превращенного в Морской музей, стала строительным событием 2012-го года. Проект: Christiani & Nielsen, 1916. Строительство: Christiani & Nielsen, 1916–1917. Архитектор реставрационного проекта: Райво Котов, Андрус Кыресаар (KOKO arhitektid OÜ), 2009. Конструктор (реставрация): Карл Ыйгер, Хейки Онтон. Конструктор (новые конструкции): Прийт Лууре, Рихо Мяртсон (Neoprojekt OÜ). Генеральный подрядчик реставрации: Nordecon AS, 2010–2012. Бетон: Эстонский филиал Sika Baltic SIA, Rudus AS. Опалубка: Peri AS. Стеклянные фасады: Windoor AS.