Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2012-й

Ангар для гидросамолетов в Таллинне, где сейчас размещается Эстонский морской музей, стал отражением высочайшего уровня инженерного искусства своего времени. Такое же огромное значение для эстонской истории строительства имеет и реставрация этого ангара. Железобетонная оболочка-крыша строения стала одной из первых столь больших и скомбинированных из нескольких оболочек сводчатых конструкций в мире, спроектированная в то время, когда методика расчетов оболочек делала лишь свои первые шаги. Реставрационные работы в ангарах по своей тщательности и из-за многих не использовавшихся до того времени в Эстонии технологий были на местном строительном ландшафте знаковыми, заслужив в том числе и международное признание.