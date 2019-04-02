Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2012-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Реставрация ангара для гидросамолетов, превращенного в Морской музей, стала строительным событием 2012-го года. Проект: Christiani & Nielsen, 1916. Строительство: Christiani & Nielsen, 1916–1917. Архитектор реставрационного проекта: Райво Котов, Андрус Кыресаар (KOKO arhitektid OÜ), 2009. Конструктор (реставрация): Карл Ыйгер, Хейки Онтон. Конструктор (новые конструкции): Прийт Лууре, Рихо Мяртсон (Neoprojekt OÜ). Генеральный подрядчик реставрации: Nordecon AS, 2010–2012. Бетон: Эстонский филиал Sika Baltic SIA, Rudus AS. Опалубка: Peri AS. Стеклянные фасады: Windoor AS.
Премии и титулы: премия Эстонского капитала культуры за 2012 год, Лучшее бетонное сооружение 2012 года, лучший строительный проект 2012 года, Europa Nostra grand prix 2013.
Ангар для гидросамолетов в Таллинне, где сейчас размещается Эстонский морской музей, стал отражением высочайшего уровня инженерного искусства своего времени. Такое же огромное значение для эстонской истории строительства имеет и реставрация этого ангара. Железобетонная оболочка-крыша строения стала одной из первых столь больших и скомбинированных из нескольких оболочек сводчатых конструкций в мире, спроектированная в то время, когда методика расчетов оболочек делала лишь свои первые шаги. Реставрационные работы в ангарах по своей тщательности и из-за многих не использовавшихся до того времени в Эстонии технологий были на местном строительном ландшафте знаковыми, заслужив в том числе и международное признание.