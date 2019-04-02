Опасный мобильный вирус обнаружен в магазине Google Play

Шпионское ПО получило название Exodus. Оно скрывалось в приложениях мобильных операторов Италии: пользователи скачивали их, поверив в фальшивые рекламные обещания о дополнительных услугах и бонусах.

Вирус передавал посторонним номер телефона жертвы и идентификатор устройства, затем загружал архив с программами, полностью контролировавшими гаджет: они могли делать снимки экрана, прослушивать разговоры, считывать переписки и отслеживать геолокацию.

Помимо этого, опасная программа могла спрятаться от некоторых установленных программ на Android, следящих за подозрительной активностью.

По данным специалистов, жертвами различных версий вируса стали сотни пользователей. Сотрудники Google Play не назвали точное число пострадавших.