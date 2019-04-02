Петр Порошенко. ФОТО: Efrem Lukatsky / AP

Выход Петра Порошенко во второй тур выборов президента Украины стал неожиданностью для многих неравнодушных к событиям в соседней стране россиян.

Ведь приблизительно до конца 2018 года многие в Москве были уверены, что безоговорочным фаворитом украинских выборов является лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, весь прошлый год лидировавшая в рейтингах.

Петра Порошенко же как серьезного претендента на победу скорее не рассматривали, а государственные каналы без устали рассказывали о разочаровании украинцев в своем президенте.

Это и не удивительно. Еще относительно недавно, в июне прошлого года, Порошенко занимал пятую позицию в рейтинге вероятных кандидатов в президенты Украины, а его рейтинг не дотягивал и до 9%.

Киевские политические эксперты выделяют пять причин, благодаря которым Петр Порошенко осуществил настоящий рейтинговый прорыв и триумфально вышел во второй тур президентских выборов с результатом в около 16% голосов избирателей.

Патриот номер один

"Это вопрос технологии. Если половина избирателей заявляют, что не проголосуют за тебя ни при каких обстоятельствах, ты не борешься за их голоса. Ты отдаешь их на откуп своим конкурентам, которые в борьбе за них перегрызут друг другу глотки. А сам пытаешься конвертировать в свою пользу электоральные остатки", - говорит Би-би-си глава центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

Судя по всему, базой кампании Петра Порошенко, негативное отношение к которому год назад декларировали 70% украинцев, а сейчас - около 60% (опросы КМИС, апрель 2018 и март 2019 года) стал именно этот тезис.

Действующий президент даже не пытался достучаться до скептически настроенных по отношению к нему избирателей, пытаясь максимально мобилизовать в свою поддержку патриотически, по сути, антироссийски настроенный электорат.

Многие кандидаты в президенты Украины в своих программах критиковали Россию и ее нынешнее руководство, но только Порошенко вынес на свои билборды хлесткий лозунг "Прочь от Москвы!"

Не один участник выборов выступал за движение Киева в направлении НАТО и Евросоюза, однако это Порошенко - при помощи своей группы поддержки в Верховной Раде - продвинул изменения в Конституцию, закрепляющие европейскую и евроатлантическую интеграцию в Основном законе Украины.

Многие участники выборов ранее декларировали свою поддержку поместной православной церкви, но это Порошенко как действующий глава государства за год до выборов включился процесс получения автокефалии и незадолго до самовыдвижения в президенты таки получил в Стамбуле томос об автокефалии (грамоту о независимости) Православной церкви Украины.

И, к слову, еще не в статусе кандидата проехал с "томос-туром" по городам центральной и западной Украины, дополнительно мобилизовав свой "ядерный" электорат.

Другие претенденты на голоса патриотически настроенных избирателей - прежде всего Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко - в этих обстоятельствах должны были присоединяться к инициативам Порошенко, поддерживать его начинания, признавать его символическое лидерство в этом лагере.

Президент в камуфляже

Неотъемлемая часть имиджа Петра Порошенко в ходе этой кампании - мудрый и компетентный верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, регулярно посещающий военные части, в том числе вблизи линии фронта, испытывающий на полигонах новые виды вооружения, не чурающийся камуфляжа.

Для части населения Украины, на востоке которой уже почти пять лет не затухает конфликт с пророссийскими сепаратистами, компетентность президента именно в этой сфере является важным фактором, влияющим на их выбор.

Незадолго до старта избирательной кампании Порошенко напомнил украинскому обществу о своей роли главкома.

После инцидента вблизи Керченского пролива и задержания украинских военных кораблей российскими пограничниками президент инициировал введение на части территории Украины военного положения.

Введение военного положения поддержала лишь треть украинцев (исследование группы "Рейтинг", декабрь 2018 года).

Однако, говорит заместитель гендиректора Центра Разумкова Юрий Якименко, эта ситуация дала толчок консолидации патриотически настроенного электората вокруг фигуры Петра Порошенко.

Деньги на бочку

Состоянием на конец 2017 года доходы 46,3% домохозяйств Украины получали менее фактического прожиточного минимума на лицо (данные Госстата Украины), а бедность, рост цен и коммунальных тарифов постоянно попадают в топ самых актуальных проблем среднестатистического украинца.

В этой ситуации неудивительно, что обещания улучшить материальное состояние избирателей традиционно входит в повестку дня украинских кампаний.

Так случилось и в этот раз. Многие кандидаты прямо обвиняли действующую власть в доведении украинцев до обнищания и в неспособности повысить уровень жизни бедствующего народа.

Но пока Юлия Тимошенко обещала избирателям немедленно после своего прихода к власти снизить цены на газ для населения в два раза, а Владимир Зеленский обсуждал с экспертами возможность поднять украинским учителям зарплату с 250 до 4000 долларов в месяц, Порошенко пошел другим путем.

Незадолго до выборов украинская власть приняла решение о монетизации субсидий на жилищно-коммунальные услуги и повышении пенсий в среднем на 514 гривен (меньше 20 долларов).

Формально эти решения принимались правительством Владимира Гройсмана. Но то, как часто и в каком тоне Петр Порошенко рассказывал об этих новациях на встречах с избирателями, не давала им усомниться в том, чьей именно заслугой является повышение их благосостояния.

"(Некоторые мои конкуренты заявляют), что повышение зарплат и пенсий - это подкуп избирателей… Если вы говорите, что это подкуп, то я все пять лет (своего следующего президентского срока) буду подкупать пенсионеров, учителей, врачей, повышая им зарплаты и пенсии", - говорил он избирателям Винницкой области на одном из последних митингов перед днем голосования.

И, судя по буре аплодисментов, которую вызвало это заявление, очень многие его адресаты предпочли синицу, то есть, 20 долларов в руке сейчас и от этого кандидата в президенты, чем обещанные золотые горы от кого-то другого, но потом.

Включите телевизор

Немаловажным фактором относительного успеха Порошенко стало отношение к нему со стороны крупнейших телеканалов: телевидение - основной источник получения информации для 74% украинцев (опрос КМИС, март 2019 года).

Если на протяжении 2016-2017 годов между президентом и телеканалами действовал своеобразный "пакт о ненападении" - большие каналы не особо критиковали Порошенко, но и откровенно не пиарили его, то в конце прошлого года политика трех крупнейших медиа-групп изменилась: они начали тщательно освещать деятельность президента.

Временами присутствие Порошенко на телеэкранах было настолько навязчивым, что соцсети реагировали на них шутками вроде "Ни один школьный туалет в Украине не может открыться без того, чтобы красную ленточку на входе в него не перерезал президент".

Очень кстати для Порошенко пришлась и серия заседаний "советов регионального развития" - встреч областной элиты с президентом для обсуждения успехов действующей власти и постановки конструктивных задач на будущее, - прошедших в большинстве областных центров Украине накануне выборов.

"Фактически охват у пиара Порошенко был намного больше, чем у любого другого кандидата, потому что, кроме позитивных материалов о его обещаниях и пиар-акциях, каналы должны были освещать еще и различные объективные инфоповоды с его участием вроде международных переговоров или эпопеи с получением томоса", - говорит Би-би-си медиаэксперт Отар Довженко.

После выдвижения в президенты Владимира Зеленского, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским (сам Зеленский отвергает эти обвинения), канал "1+1", принадлежащий этому олигарху, начал относится к Порошенко критичнее.

После того, как программа "Украинские сенсации" на этом канале за неделю до выборов обвинила Порошенко в причастности к заказным убийствам, президент подал на "1+1" в суд.

"На остальных каналах не то, что "чернухи", даже просто критики лично Порошенко не было", - констатирует Отар Довженко.

Слабость конкурентов

Наконец, на руку Петру Порошенко сыграла разобщенность и ошибки в ходе кампаний его конкурентов за выход во второй тур.

Лояльный к России электорат вынужден был разрываться между бывшими членами Партии регионов, Юрием Бойко, который накануне выборов слетал в Москву и встретился там с Дмитрием Медведевым, и Александром Вилкулом, которого связывали с самым богатым человеком Украины, выходцем из Донецка Ринатом Ахметовым.

Два этих кандидата в сумме набрали примерно столько же, сколько Порошенко, и, сумей они объединиться, вполне могли бы всерьез претендовать на выход во второй тур с Владимиром Зеленским.

Юлия Тимошенко же стала жертвой своего смелого эксперимента, говорит политолог Валерий Дымов. Начав кампанию еще прошлым летом, она попыталась завоевать поддержку молодого электората, презентовав "Новый курс" - программу масштабных реформ, которую она намеревалась реализовать после прихода к власти.

Однако, похоже, риторика о борьбе с коррупцией при помощи блокчейнов и о городах, напечатанных на 3D-принтерах, не впечатлила молодежь, зато отпугнула от Юли ее базовый электорат, слабо ориентирующийся в этих материях.

"Потом Тимошенко вернулась к своей традиционной риторике о субсидиях и тарифах, но было уже поздно", - говорит Валерий Дымов.

Что дальше?

Соратники Петра Порошенко, с которыми пообщалась Би-би-си после обнародования результатов экзитполов, признают: стратегия их кандидата перед вторым туром должна будет измениться: логика и психология голосования в финале выборов кардинально отличаются от электорального поведения в первом туре.

Ликвидировать почти двукратный разрыв между показателями действующего президента и лидера избирательной гонки комика Владимира Зеленского многим кажется практически непосильной задачей.

Киевские политтехнологи прогнозируют, что в преддверии второго тура Петр Порошенко попытается заручиться поддержкой кандидатов, не вышедших во второй тур выборов.

В лагере действующего президента возлагают немало надежд и на предвыборные дебаты, которые, как предполагается, покажут огромную разницу в компетентности, готовности руководить страной между кандидатами.

Другое дело, что вовсе не факт, что Владимир Зеленский согласится дебатировать с Порошенко: по украинскому законодательству участие в дебатах не является обязанностью кандидата.

Наконец, можно спрогнозировать, что между турами стоит ожидать изменений в риторике Петра Порошенко.