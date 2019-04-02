Вот это скачок! На заправках Эстонии резко выросли цены

По словам отвечающего за ценовую политику в Circle K Индрека Сасся, розничная цена моторного топлива в основном зависит от трех факторов: цены на мировом рынке, налогов и конкуренции. «Коррекция розничной цены на бензин в Эстонии обусловлена ценой на мировом рынке, которая выросла на целых 19 процентов с начала марта из-за роста цен на сырую нефть и сезонного спроса, - говорит Сассь. - Несмотря на рост цены на мировом рынке, в Эстонии розничная цена моторного топлива в конце прошлой неделе из-за жесткой конкуренции держалась на низком уровне. Вчера произошла корректировка цен и сегодня можно сказать, что цены на топливо отражают реальный уровень на мировом рынке».