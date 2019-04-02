Спектакли школьных театров заняли сцену нарвского ДК на пять дней

Два года “Ругодив” был на реконструкции и вновь открылся прошлым летом. Театральный фестиваль в прошлом году проходил в Доме детского творчества, а в позапрошлом и вовсе был распределен между школами города. Теперь “Золотая рыбка” вернулась на свою основную площадку.

Как рассказала организатор фестиваля Наталья Помазан, свои спектакли привезли на фестиваль школьные театры из Силламяэ, Таллинна и Кохтла-Ярве. Из местных коллективов участвуют не только школьные труппы, но также юные актеры из ДК “Ругодив” и Дома детского творчества.

Как и актеры, большинство зрителей на “Золотой рыбке” - ученики школ и гимназий. А вот жюри, которому предстоит выбрать победителей, составлено из взрослых деятелей культуры. Возглавил жюри режиссер и художественный руководитель театра “Другое небо” из Силламяэ Владимир Вайкерт, в жюри вошли также актриса Дарья Гаврилова, которая выросла в Нарве, но играет в России, и певица, студентка Вильяндиской академии культуры Эвелина Лебедева.

Все 28 лет в “Золотой рыбке” участвует театр “16-я комната” из нарвского Дома детского творчества. Основатель и главный режиссер этого театра Виталий Катунцев рассказал, что “16-я комната” родилась на свет в том же году, что и школьный театральный фестиваль.

“Мы каждый год даем по пять спектаклей, потому что у нас много детей разного возраста, - рассказал Виталий Катунцев об участии в фестивале. - В этом году даем три детских спектакля и два - для взрослых”.

Самые младшие актеры в “16-й комнате” - первоклассники, но в Доме детского творчества действует и подготовительная театральная студия “Вообразилия”, куда принимают детей с 5 лет. В старшей группе занимаются гимназисты, учащиеся профессионального учебного центра и даже, как выразился Виталий Катунцев, “рабочая молодежь”.