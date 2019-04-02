Названа возможная причина крушения самолета с совладелицей S7

Пилот Андрей Дикун во время посадки, вероятно, снизил скорость машины до критической величины и мгновенно потерял контроль над самолетом, в результате чего полет по сути превратился в падение.

Отец Филевой Валерий Карачев должен был получить в Эгельсбахе консультацию врача, и Филева выбрала этот самолет именно из-за необходимости посадки в маленьком частном аэропорту. При этом аэропорт Эгельсбах не был оборудован современными системами контроля захода на посадку, а видимость и погода позволяли летчику контролировать ситуацию и сажать машину вручную, что он и намеревался сделать.

О каких-либо проблемах на борту пилот не сообщал, а через восемь минут после выхода на связь самолет рухнул на частное поле в нескольких километрах от аэропорта. Воздушное судно тут же загорелось, все находившиеся на борту погибли.

Расследованием катастрофы занялась комиссия Немецкого федерального бюро расследований авиапроисшествий (BFU), в которую войдет сотрудник Межгосударственного авиакомитета. Российский специалист уже направлен в командировку в Германию. Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

По мнению близкого к международной комиссии источника издания, разобраться с обстоятельствами ЧП будет непросто. Ранее сообщалось, что на самолете могли отсутствовать бортовые самописцы, наличие которых в малой авиации необязательно.

Уже после разбора обломков была выдвинута версия, которая, видимо, станет доминирующей в расследовании. Согласно ей, после перехода на ручное управление пилот по какой-то причине допустил опасную потерю скорости самолета. Это привело к снижению подъемной силы и сваливанию машины в штопор. Критическая ситуация возникла настолько быстро, что летчик не успел даже сообщить о ней диспетчеру.

О потере летчиком контроля над машиной свидетельствует, в частности, компактное расположение обломков на поле. Кроме того, сообщается, что пилот даже не попытался компенсировать допущенную им при посадке ошибку, уйти на второй круг или совершить вынужденную посадку. По мнению экспертов, из-за внезапного штопора у него просто не осталось на это времени.

Напомним, в марте 2015 года этот же бизнес-джет приземлился в Домодедово с неисправной стойкой шасси, самолет пришлось посадить на фюзеляж. Тогда за штурвалом был гендиректор S7 Владислав Филев. Лайнер получил незначительные повреждения, а Филев и инструктор «отделались легким испугом». Уголовное дело по данному факту не возбуждалось.