Очередной российский спортсмен забыл про допинг-тесты

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил, почему Максим Буртасов не был включен в расширенный состав мужской российской сборной для подготовки к следующему сезону.

«Есть определенные критерии, по которым все выбирается. Чтобы вы знали, у него просто 3 флажка, с ним проблема другая нежели с Маргаритой Васильевой.

Разница в том, что он проходил через РУСАДА, а она проходила через IBU», – сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».

Флажки стоящие напротив фамилии атлета означают пропуски атлетами допинг-тестов, либо их не смогли в заранее условленном месте найти допинг-офицеры, которые осуществляют внесоревновательный допинг-контроль. По правилам, такие спортсмены могут быть отстранены от соревнований и дисквалифицированы, как нарушители антидопингового законодательства.