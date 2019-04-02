Вт, 2.04.2019
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В главную контору Swedbank в Эстонии нагрянули с проверкой

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Swedbanki hoone Liivalaia tänaval

ФОТО: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

Сотрудники Финансовой инспекции сегодня, 2 апреля, отправились с проверкой в главную контору Swedbank в Эстонии в связи с начатым 21 февраля расследованием, сообщает Postimees.

Пресс-секретарь Финансовой инспекции Ливия Восман сказала, что речь идет об обычной проверке, которая проводится в рамках расследования. В ходе проверки сотрудники Финансовой инспекции ознакомятся с документами и поговорят на месте с работниками Swedbank. Как долго продлится проверка, Восман не смогла сказать. «Это зависит от результатов расследования», - добавила она.

Финансовые инспекции Эстонии и Швеции договорились 21 февраля начать сотрудничество для проверки обвинений в отмывании денег, которые были обнародованы общественным телерадиовещанием Швеции SVT. В расследовании пообещал принять участие и центральный банк Литвы. 

Журналисты шведского общественного телерадиовещания SVT писали, что согласно внутреннему отчету Swedbank, банк не выполнил в эстонском отделении обязательства по предотвращению отмывания денег. По данным SVT, в течение десяти лет через эстонское крыло банка прошло почти 135 миллиардов долларов денег нерезидентов, прежде всего, - российских клиентов.

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