В главную контору Swedbank в Эстонии нагрянули с проверкой

Пресс-секретарь Финансовой инспекции Ливия Восман сказала, что речь идет об обычной проверке, которая проводится в рамках расследования. В ходе проверки сотрудники Финансовой инспекции ознакомятся с документами и поговорят на месте с работниками Swedbank. Как долго продлится проверка, Восман не смогла сказать. «Это зависит от результатов расследования», - добавила она.

Финансовые инспекции Эстонии и Швеции договорились 21 февраля начать сотрудничество для проверки обвинений в отмывании денег, которые были обнародованы общественным телерадиовещанием Швеции SVT. В расследовании пообещал принять участие и центральный банк Литвы.