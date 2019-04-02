Картина дня: рост цен на топливо, проверка в Swedbank и желание Керсти Кальюлайд встретится с Путиным

Керсти Кальюлайд хочет встретиться в Москве с Владимиром Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует в ходе намеченного на середину апреля визита в Россию встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Читать далее...

Соцдемы обратились к центристам: коллеги, вам не кажется, что это уже явный перебор?

"Как только EKRE уже не оскорбляла и не унижала нас, русскоязычных – мы и пятая колонна, и паразитирующие тиблы, и дополнительный риск, и раковая опухоль. Складывается впечатление, что эта партия вообще не считает нас за полноценных людей". Читать далее...

В главную контору Swedbank в Эстонии нагрянули с проверкой

Сотрудники Финансовой инспекции сегодня, 2 апреля, отправились с проверкой в главную контору Swedbank в Эстонии в связи с начатым 21 февраля расследованием. Читать далее...

Жительница Эстонии оказалась на волосок от смерти: в ЭМО не распознали энцефалит

Жительница Раквере Лийви Бауэр еще вечером почувствовала боль в ногах и жжение в бедренных мышцах. Аппетит пропал, и она решила пораньше лечь спать. Читать далее...

Серийный убийца Устименко и его сообщник Лиличкин устроили в зале суда настоящее представление

Вчера около десяти утра четверо полицейских ввели в Тартуский уездный суд закованных в наручники Юрия Устименко (37) и Николая Лиличкина (55). Если Устименко, отбывающий пожизненный срок, поначалу вел себя сдержанно, то отбывающий наказание за попытку убийства полицейского Лиличкин вошел в зал суда с широкой улыбкой и радостно закричал по-русски: «Привет всем свиньям!» Читать далее...

Видео: учебная поездка закончилась погоней и задержанием преступника

Не думайте, что в спокойном Ярвамаа ничего не происходит. Это случилось несколько недель назад в пригороде Пайде, когда инструктор по вождению Кристьян Сандер попросил ученика остановить учебный автомобиль. Стоп! Смотри на знаки! Что-то действительно было не так. Читать далее...

Вот это скачок! На заправках Эстонии резко выросли цены

Если еще неделю назад на заправках Cirkle K можно было заправиться 95-м бензином по цене 1,305 евро за литр, сегодня за то же количество уже придется заплатить 1,372 евро. Читать далее...

Галерея: цены на топливо в южной Эстонии повергают в недоумение

Если по одну сторону границы, в Валга, литр 95-го бензина стоит 1,379 евро, то по другую сторону границы, в Валка, литр того же топлива обойдется в 1,22 евро. Читать далее...

Британец годами поставлял в Эстонию допинг через Австрию

Британский подданный переправил более 20 тонн допинга во многие страны Европейского союза, стоимость которого составила более 23 миллионов евро. Читать далее...

Фото: начался суд над братьями, подозреваемыми в крупнейшем фентаниловом бизнесе