В военной академии Санкт-Петербурга прогремел взрыв
Сегодня, 2 апреля, в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге взорвался неустановленный безоболочный предмет, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.
Ранены три человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает, сообщает ведомство.
Между тем, по сведениям источника, ранены четверо курсантов. "Четверо пострадавших курсантов доставлены в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. Двое в легком состоянии, двое в среднем", - сказал собеседник "Интерфакса".
Как передает корреспондент "Интерфакса", из здания, где сдетонировал боеприпас, эвакуируют курсантов. Территорию академии покинула скорая помощь в сопровождении машин ДПС. Район инцидента оцеплен.
По данным телеканала "Санкт-Петербург", в здании сработала мина. Около десяти человек могут быть заблокированы внутри, обрушился лестничный пролет, передает Newsru.
На месте находятся сотрудники ФСБ, СК и прокуратуры, а также врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Все люди эвакуированы из здания. Для эвакуации заблокированных использовалась пожарная лестница. По данным портала 78.ru, после взрыва в академии нашли второй снаряд под лестницей.
Академия имени Можайского - политехнический вуз, который осуществляет подготовку специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генштаба и других силовых ведомств.
Взрыв в военной академии в Петербурге: видео с места pic.twitter.com/EIWXLVjt3l— НТВ (@ntvru) 2 апреля 2019 г.