В военной академии Санкт-Петербурга прогремел взрыв

Ранены три человека. ​Им оказали необходимую медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает, сообщает ведомство.

Между тем, по сведениям источника, ранены четверо курсантов. "Четверо пострадавших курсантов доставлены в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. Двое в легком состоянии, двое в среднем", - сказал собеседник "Интерфакса".

Как передает корреспондент "Интерфакса", из здания, где сдетонировал боеприпас, эвакуируют курсантов. Территорию академии покинула скорая помощь в сопровождении машин ДПС. Район инцидента оцеплен.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", в здании сработала мина. Около десяти человек могут быть заблокированы внутри, обрушился лестничный пролет, передает Newsru.

На месте находятся сотрудники ФСБ, СК и прокуратуры, а также врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Все люди эвакуированы из здания. Для эвакуации заблокированных использовалась пожарная лестница. По данным портала 78.ru, после взрыва в академии нашли второй снаряд под лестницей.

Академия имени Можайского - политехнический вуз, который осуществляет подготовку специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генштаба и других силовых ведомств.