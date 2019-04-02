Huawei P30 Pro признан ассоциацией TIPA лучшим камерофоном

Флагманская модель Huawei P30 Pro уже доказала свою состоятельность в рейтинге DxOMark, заняв первую позицию, а сейчас выдающиеся (для мобильного устройства) фотовозможности смартфона признаны и ассоциацией TIPA (Technical Image Press Association).
Интересно, что TIPA уже третий год подряд признает Huawei лучшим камерофоном, пишет ixbt.com. В прошлом году это был Huawei P20 Pro, в позапрошлом — P10. В состав TIPA входят представители 31 европейского издания о фото и видео из 12 стран Европы. А награда, присуждаемая организацией, это такой своеобразный европейский "Оскар" для производителей аудио-, фото- и видеотехники.
Впрочем, P30 Pro признан не только журналистами, но и обычными пользователями. В ряде сравнительных испытаний с другими флагманами аппарат уже неоднократно доказал свою состоятельность.