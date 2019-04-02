Huawei P30 Pro признан ассоциацией TIPA лучшим камерофоном

Интересно, что TIPA уже третий год подряд признает Huawei лучшим камерофоном, пишет ixbt.com. В прошлом году это был Huawei P20 Pro, в позапрошлом — P10. В состав TIPA входят представители 31 европейского издания о фото и видео из 12 стран Европы. А награда, присуждаемая организацией, это такой своеобразный европейский "Оскар" для производителей аудио-, фото- и видеотехники.