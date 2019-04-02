Департамент шоссейных дорог инвестирует в дорожную сеть почти 200 млн евро

Будет реконструировано 170 км дорог, работы на дорожном полотне будут осуществлены почти на 1157 километрах дорог, на 177 км дорог будут проведен восстановительный ремонт. План предусматривает ликвидацию 70 опасных для дорожного движения мест и ремонт 16 мостов. Предстоит также положить гравийное покрытие почти на 88 км дорог и провести сохраняющий ремонт почти на 274 км имеющихся гравийных дорог.

Предстоит также выстроить более 37 км четырехполосных дорог.

"До выборов много говорили о будущих участках шоссе, где будет применена схема 2+2, поэтому мы в ожидании позитивных сообщений, когда для воплощения этих планов в жизнь будет выделено финансирование",- сообщил в пресс-релизе директор отдела ухода за дорогами Департамента шоссейных дорог Райдо Рандмаа.

Самые крупные работы этого года предстоят, например, на строительстве участка Луйге-Саку на Таллиннской окружной дороге, где стоимость работ составит 19 млн евро. По планам, в эксплуатацию участок должен быть сдан во втором квартале 2021 года.

На шоссе Таллинн - Пярну - Икла строится объезд Кему и развязка у заправки Керну. Стоимость объекта 14,9 млн евро. По плану, время завершения работ - начало 2021 года.

На шоссе Антсла - Ваабина реконструируются участки Кобела - Антсла и Антсла - Хаабсааре на отрезке от нуля до отметки 1,2 км. Предполагаемая стоимость работ 7,5 млн евро. По плану, время завершения работ - декабрь нынешнего года.