Что еще сказала Тимошенко

Кандидат в президенты, набравшая в голосовании 13,39 процента, пообещала, что приложит усилия для того, чтобы во втором туре «никто не смог сфальсифицировать выборы».

Сами выборы же она назвала «фарсом», заявив, что их результаты сфальсифицированы в пользу одного кандидата - действующего президента Петра Порошенко.

Обжаловать их результаты в суде она тем не менее не будет, потому что не верит в судебную систему. «Мы не будем надеяться на то, чего нет, - заявила Тимошенко. - Судебной системы на Украине нет, поэтому обжаловать там выборы невозможно».

Выводить людей на улицы она тоже не собирается. По словам кандидата в президенты, акции протеста могут подорвать стабильность в стране и обострят внутренние противоречия. «Мы не приверженцы такой политики, - сказала она. - Я уважаю голосование людей, я уважаю выбор, который сделали люди. Мы защищали и будем защищать этот выбор».

В ночь, когда шел подсчет голосов, представитель штаба Петра Порошенко Сергей Березенко заявил журналистам, что «выборы прошли абсолютно честно».

Наблюдатели гражданской сети «Опора» зафиксировали определенные нарушения, однако отметили, что они не влияют на результаты. Наблюдатели от ОБСЕ оценили выборы как «в целом свободные и конкурентные».