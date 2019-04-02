Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, не прошедшая во второй тур выборов, заявила, что не будет поддерживать во втором туре ни действующего президента Петра Порошенко, ни шоумена Владимира Зеленского.
«Я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК проходит во второй тур, не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной, - сказала Тимошенко. - Они не могут остановить ни войны, ни беды».
Таким образом, слухи об объединении Тимошенко и Зеленского во втором туре, появившиеся вечером в день выборов, не подтвердились.
О переговорах Тимошенко и Зеленского заявил тогда депутат Рады Мустафа Найем. «Подтверждается информация о том, что штабы Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов», - сказал он.
Как утверждал Найем, лидер «Батькивщины» была «готова оказать поддержку Владимиру Зеленскому в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции». Ее задачей должно было стать изменение законодательства и внедрение двухтуровой системы проведения парламентских выборов, говорил депутат.