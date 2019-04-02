airBaltic в 2018 году увеличила чистую прибыль на 40 процентов

"Шестой год подряд мы демонстрируем убедительные результаты и добиваемся прибыли. Достигнув доходов свыше 400 млн евро и количества перевезенных пассажиров свыше 4 млн, мы готовы к дальнейшему росту", - сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, в передаче "Утренняя панорама" на LTV ("Латвийское телевидение") Гаусс сообщил, что в 2019 году airBaltic планирует перевезти 5 млн пассажиров. Как сообщалось, в минувшем году пассажиропоток в airBaltic увеличился на 17% по сравнению с 2017 годом - до 4,1 млн человек. Таким образом, в 2019 году пассажиропоток возрастет на 22%.