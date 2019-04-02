Kalev Spa: разрешение получено, двери открываются

Столичный водный центр Kalev Spa, наконец, получил разрешение на эксплуатацию. Он планировал открыться после реновации в пятницу, 29 марта, но не получил к этому времени разрешение на эксплуатацию.
«Задержка с получением разрешения не была связана с какими-либо проблемами, она касалась делопроизводства», - сообщила порталу Rus.ERR директор по маркетингу Kalev Spa Хелери Прантс.
«Так как мы не были уверены в получении разрешения, то никаких торжественных мероприятий не запланировали», – добавила она.
Двери водного центра будут открыты со вторника, с 16 часов, сегодня же пройдут первые тренировки.