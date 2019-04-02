Вт, 2.04.2019
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Kalev Spa: разрешение получено, двери открываются

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Бассейн. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Toomas Tatar

Столичный водный центр Kalev Spa, наконец, получил разрешение на эксплуатацию. Он планировал открыться после реновации в пятницу, 29 марта, но не получил к этому времени разрешение на эксплуатацию.

«Задержка с получением разрешения не была связана с какими-либо проблемами, она касалась делопроизводства», - сообщила порталу Rus.ERR директор по маркетингу Kalev Spa Хелери Прантс.

«Так как мы не были уверены в получении разрешения, то никаких торжественных мероприятий не запланировали», – добавила она.

Двери водного центра будут открыты со вторника, с 16 часов, сегодня же пройдут первые тренировки.

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