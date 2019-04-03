Надо ли опасаться иностранной рабочей силы?

В последнее время все чаще и чаще на слуху тема иностранной рабочей силы. Сложно сказать, что является причиной этого, но также сложно не заметить, что темой манипулируют, гиперболизируя проблему. Где же правда?
Что же такое иностранная рабочая сила и действительно ли ее надо опасаться и ежесекундно задавать себе вопрос: «Готовы ли мы к притоку иностранных работников?» Ранее мы писали о необходимости отмены квот по примеру Литвы, Латвии, Польши – стран, которые составляют сегодня серьезную конкуренцию промышленному развитию Эстонии. Польша, например, сегодня развивается семимильными шагами – они открыли свой рынок для работников из третьих стран, прежде всего, для Украины. Приток иностранных рабочих привел к колоссальному экономическому скачку в этой стране.
Мы много писали о необходимости притока рабочей силы, выслушивали гвалт критики и от местного населения (платите больше денег, и местные работники придут на работу), от государственных политических сил, не нашедших в себе сил принять решение. Проблема есть, все ее признают, но никто не готов принять взвешенное решение, ограничиваясь полумерами.
В прошлом году квоты закончились уже в апреле, в этом году уже в первые дни января стало понятно, что заявлений подано больше, чем желающих получить виды на жительство. Понятно, что в такой ситуации появляется много возможностей для злоупотреблений. Получается замкнутый круг – чем больше ужесточений и запретов, тем больше лазеек выискивают недобросовестные предприниматели. Это, в свою очередь, приводит к снижению конкурентоспособности честных предпринимателей, недополучению налогов государством и общим недовольным фоном. Подрывается доверие к самому институту иностранной рабочей силы.
Наличие квот тормозит экономический рост
Нельзя рассматривать рабочую силу, приезжающую в Эстонию для создания реальных ценностей, как врага, имея достаточное количество примеров успешной интеграции.
По данным Банка Эстонии к 2020 году экономический рост Эстонии замедлится приблизительно на 2%, одна из причин такого замедления - уменьшение рабочей силы, выходящей на рынок.
Отсутствие рабочей силы не добавляет нам привлекательности и среди инвесторов, особенно иностранных. Такого рода проблемы, которые мы старательно замалчиваем сегодня, будут иметь серьезные последствия для нашей экономики в будущем.
Ежегодно из Эстонии уезжает большая часть трудоспособного населения, и это, как правило, люди самого продуктивного возраста, многие очень востребованные специалисты. Естественно, они принимаются другими странами с удовольствием – ведь это люди самого работоспособного возраста, не нуждающиеся в пособиях, здоровые и готовые создавать материальные ценности на благо того государства, куда они приехали. Мы же в такой же ситуации стараемся создать дополнительные заслоны и преграды, чтобы не допустить специалистов до работы на благо эстонского государства, но разве нам не нужны инвестиции, налоги, новые дороги и больницы?
Еще некоторое время назад мы много говорили о будущем поколении, которое ожидалось на рынке труда, работодатели ждали пополнения из среднеспециальных и высших учебных заведений. Но сегодня ситуация выглядит таким образом, что той самой молодежи год из года становится все меньше и меньше, многие профессионально-технические учебные заведения не могут набрать группы и пока оптимизма в этом направлении особенно нет.
Не пора ли перестать смотреть на проблему, имеющую серьезные последствия для развития страны, с точки зрения популизма и эмоционального манипулирования?