Надо ли опасаться иностранной рабочей силы?

Что же такое иностранная рабочая сила и действительно ли ее надо опасаться и ежесекундно задавать себе вопрос: «Готовы ли мы к притоку иностранных работников?» Ранее мы писали о необходимости отмены квот по примеру Литвы, Латвии, Польши – стран, которые составляют сегодня серьезную конкуренцию промышленному развитию Эстонии. Польша, например, сегодня развивается семимильными шагами – они открыли свой рынок для работников из третьих стран, прежде всего, для Украины. Приток иностранных рабочих привел к колоссальному экономическому скачку в этой стране.

Мы много писали о необходимости притока рабочей силы, выслушивали гвалт критики и от местного населения (платите больше денег, и местные работники придут на работу), от государственных политических сил, не нашедших в себе сил принять решение. Проблема есть, все ее признают, но никто не готов принять взвешенное решение, ограничиваясь полумерами.

В прошлом году квоты закончились уже в апреле, в этом году уже в первые дни января стало понятно, что заявлений подано больше, чем желающих получить виды на жительство. Понятно, что в такой ситуации появляется много возможностей для злоупотреблений. Получается замкнутый круг – чем больше ужесточений и запретов, тем больше лазеек выискивают недобросовестные предприниматели. Это, в свою очередь, приводит к снижению конкурентоспособности честных предпринимателей, недополучению налогов государством и общим недовольным фоном. Подрывается доверие к самому институту иностранной рабочей силы.

Наличие квот тормозит экономический рост

Нельзя рассматривать рабочую силу, приезжающую в Эстонию для создания реальных ценностей, как врага, имея достаточное количество примеров успешной интеграции.

По данным Банка Эстонии к 2020 году экономический рост Эстонии замедлится приблизительно на 2%, одна из причин такого замедления - уменьшение рабочей силы, выходящей на рынок.

Отсутствие рабочей силы не добавляет нам привлекательности и среди инвесторов, особенно иностранных. Такого рода проблемы, которые мы старательно замалчиваем сегодня, будут иметь серьезные последствия для нашей экономики в будущем.

Ежегодно из Эстонии уезжает большая часть трудоспособного населения, и это, как правило, люди самого продуктивного возраста, многие очень востребованные специалисты. Естественно, они принимаются другими странами с удовольствием – ведь это люди самого работоспособного возраста, не нуждающиеся в пособиях, здоровые и готовые создавать материальные ценности на благо того государства, куда они приехали. Мы же в такой же ситуации стараемся создать дополнительные заслоны и преграды, чтобы не допустить специалистов до работы на благо эстонского государства, но разве нам не нужны инвестиции, налоги, новые дороги и больницы?

Еще некоторое время назад мы много говорили о будущем поколении, которое ожидалось на рынке труда, работодатели ждали пополнения из среднеспециальных и высших учебных заведений. Но сегодня ситуация выглядит таким образом, что той самой молодежи год из года становится все меньше и меньше, многие профессионально-технические учебные заведения не могут набрать группы и пока оптимизма в этом направлении особенно нет.