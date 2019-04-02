Видео: мощная волна обрушилась на туристов в самой безопасной стране

На опубликованном видео видно, как крупная часть ледника Брейдамеркюрйекюдль, расположенного в лагуне Бреидамеркурлон на юго-востоке острова, откалывается и уходит под воду. В результате поднимается мощная волна и с ускорением движется в сторону наблюдавших за ледником людей.

Туристам удалось быстро вскарабкаться на ледяную скалу и спастись от воды.

Автор ролика — сотрудник туристического агентства «Хауфятль» Стефен Мантлер. По его словам, такие огромные волны — крайне редкое явление в лагуне. Он также отметил, что туристы были проинструктированы, как действовать в подобной ситуации, поэтому они «не были напуганы, а скорее воодушевлены».