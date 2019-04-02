Знание русского языка помогло бывшему госпрокурору возглавить Vaba Lava

По словам Стевена-Христо Эвестуса, театральный центр Vaba Lava является на эстонской театральной арене важной и своеобразной платформой, которая позволяет свести под одной крышей разнообразные театральные объединения и творческие идеи, а также способствует обмену знаниями и опытом на международном уровне.

«В качестве наиболее важных вызовов, связанных с новой должностью, я рассматриваю продвижение местной культурной жизни, налаживание контактов с различными общинами и их объединение при помощи общих способов самовыражения и мероприятий. Воплощению моих идей, непременно, помогут довольно хорошая осведомленность о театральной сфере, а также прежний опыт и умения, связанные с командным руководством и с постановкой и достижением целей», - отметил он.

После ухода из прокуратуры Стевен-Христо Эвестус активно применял свои экспертные знания в области предотвращения коррупции, а также продолжает делиться своими знаниями в предприятии CybExer Tecnologies, занимающемся вопросами кибербезопасности.

Председатель совета театрального центра Vaba Lava Аско Талу отметил, что основными задачами Стевена-Христо Эвестуса в должности нового руководителя станут расширение деятельности театрального центра и усиление его влияния на культурной арене Эстонии, продвижение синергетического развития таллиннского и нарвского театральных зданий и развитие последовательного международного сотрудничества.

«Стевен-Христо Эвестус является активным поклонником театрального искусства Эстонии, который посетил множество разнообразных постановок и написал рецензии на них. Решающим фактором стал его опыт работы в качестве руководителя (управление как людьми, так и процессами), а также наличие опыта активного международного творчества и очень хорошее владение русским языком. Помимо практических умений и опыта, при принятии решения совет высоко оценил наличие у Стевена-Христо Эвестуса большого интереса к сфере культуры, что является очень важным качеством для руководителя, работающего в сфере культуры», – пояснил Талу.