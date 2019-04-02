Стало известно, когда в Таллинне возобновят работу фонтаны

Все фонтаны в столице возобновят работу к Дню Таллинна, 15 мая.
«Время включения фонтанов зависит от погодных условий, но в любом случае к 15 мая все они уже возобновят работу. Фонтан у кинотеатра «Космос» попытаемся открыть уже на этой неделе, но на самом ли деле это удастся, полной уверенности нет, будем надеяться на лучшее», - рассказал BNS руководитель проекта фонтанов в Таллинне Маркко Маазик.
«В ведении предприятия Kadrioru park сейчас 29 объектов, однако, поскольку в нескольких местах фонтанов по несколько штук, то всего их 42. Ни одного нового фонтана этой весной в городе не будет», - добавил Маазик.