Стало известно, когда в Таллинне возобновят работу фонтаны

«Время включения фонтанов зависит от погодных условий, но в любом случае к 15 мая все они уже возобновят работу. Фонтан у кинотеатра «Космос» попытаемся открыть уже на этой неделе, но на самом ли деле это удастся, полной уверенности нет, будем надеяться на лучшее», - рассказал BNS руководитель проекта фонтанов в Таллинне Маркко Маазик.