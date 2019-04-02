А если в катастрофе Boeing виновато не только программное обеспечение?

После двух авиапроисшествий весь парк Boeing B-737max находится в ангарах на земле. В центре внимания остается его спорное программное обеспечение MCAS, которое является возможной причиной катастрофы в небе Эфиопии, пишет turizm.ru. Компания Boeing на прошлой неделе представила обновление системы, но оно пока не одобрено Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). На это, по оценке экспертов, потребуется более 14 дней.

Запрет на полеты авиалайнеров B-737max в большинстве стран мира продолжается в течение последних нескольких недель. Представители FAA объявили, что американскому авиастроителю Boeing необходимо время, чтобы провести заключительную работу над MCAS. Управление авиации ожидает окончательный пакет пересмотренного программного обеспечения в ближайшие недели. Затем его подвергнут строгой проверке безопасности. FAA не позволит его устанавливать в самолетах до завершения инспекции.

Напомним, американский производитель Boeing неделю назад представил долгожданное обновление программного обеспечения для своих самолетов, а также дополнительные меры безопасности более чем 200 пилотам, техническим специалистам и регуляторам на своем предприятии в Вашингтоне. По словам специалистов, неправильная работа MCAS сыграла ключевую роль в крушении B-737max8 в конце октября 2018 года в Индонезии. По их словам, специальная система улучшения характеристик маневренности MCAS ошибочно направляла нос самолета вниз, несмотря на действия пилотов. Подобная ситуация могла произойти и на рухнувшем впоследствии самолете в Эфиопии. В двух авиакатастрофах погибло в общей сложности 346 человек. После мартовского крушения Россия, страны ЕС и многие другие государства наложили запрет на полеты самолетов серии B-737max. Кроме того, авиационный орган США подозревают в том, что он не надлежащим образом проводил проверки безопасности самолетов.