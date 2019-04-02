Какой свинарник! Жители Таллинна нашли возле Горхолла целую гору мусора

«В воскресенье в окрестностях Горхолла все вместе собрали более 1250 литров мусора. Большую часть составляют одноразовые стаканчики, которые не перерабатываются. В Эстонии используется почти 150 000 одноразовых стаканчиков в день. Учитывая, что в Эстонии живет всего 1,3 миллиона человек, можно только представить, сколько одноразовых стаканчиков используется каждый день в более крупных странах и какое влияние это оказывает на нашу планету, — пишет организация на своей странице в Facebook. — Наша обязанность — сортировать, собирать мусор и просвещать других людей в этом важном вопросе. Меньшее, что мы можем сделать, сказать нет одноразовым стаканчикам!»