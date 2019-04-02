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  • Какой свинарник! Жители Таллинна нашли возле Горхолла целую гору мусора

Какой свинарник! Жители Таллинна нашли возле Горхолла целую гору мусора
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Собранный возле Горхолла мусор.

ФОТО: People for the Sea

Организация по защите окружающей среды «People for the Sea» в воскресенье убирала мусор в окрестностях Горхолла. Всего было собрано более 1250 литров мусора, сообщает Postimees.

«В воскресенье в окрестностях Горхолла все вместе собрали более 1250 литров мусора. Большую часть составляют одноразовые стаканчики, которые не перерабатываются. В Эстонии используется почти 150 000 одноразовых стаканчиков в день. Учитывая, что в Эстонии живет всего 1,3 миллиона человек, можно только представить, сколько одноразовых стаканчиков используется каждый день в более крупных странах и какое влияние это оказывает на нашу планету, — пишет организация на своей странице в Facebook. — Наша обязанность — сортировать, собирать мусор и просвещать других людей в этом важном вопросе. Меньшее, что мы можем сделать, сказать нет одноразовым стаканчикам!»

Собранный возле Горхолла мусор.

ФОТО: People for the Sea

Собранный возле Горхолла мусор.

ФОТО: People for the Sea

В качестве одного метода для уменьшения количества мусора, Таллинн запретил использовать одноразовую пластиковую посуду на общественных мероприятиях.

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