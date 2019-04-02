Таллинн — город талантов: жертва первоапрельской шутки вызвала полицию

Житель Таллинна в понедельник после работы вернулся домой и обнаружил, что его том обчистили воры. В этой ситуации мужчина повел себя абсолютно правильно — он сообщил о случившемся в Центр тревоги, пишет прокуратура в соцсетях.

Полиция прибыла на место для проверки обстоятельства и криминалисты уже стали фиксировать следы воров, когда вдруг пропавшие вещи были обнаружены в гараже. Так друзья решили пошутить над хозяином дома в честь 1 апреля.