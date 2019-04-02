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Таллинн — город талантов: жертва первоапрельской шутки вызвала полицию

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ФОТО: PantherMedia / Scanpix

В Таллинне в понедельник, 1 апреля, мужчина вызвал полицию, поскольку друзья инсценировали ограбление его дома, сообщает Postimees.

Житель Таллинна в понедельник после работы вернулся домой и обнаружил, что его том обчистили воры. В этой ситуации мужчина повел себя абсолютно правильно — он сообщил о случившемся в Центр тревоги, пишет прокуратура в соцсетях.

Полиция прибыла на место для проверки обстоятельства и криминалисты уже стали фиксировать следы воров, когда вдруг пропавшие вещи были обнаружены в гараже. Так друзья решили пошутить над хозяином дома в честь 1 апреля.

Прокуратура рекомендует людям при подготовке первоапрельской шутки или розыгрыша в любой другой день учитывать, что если полиция, Спасательный департамент и скорая помощь будут вынуждены необоснованно ехать на место, кто-то может остаться без жизненно важной помощи.

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