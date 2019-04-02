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Центристская партия, «Отечество» и EKRE представят коалиционное соглашение в субботу

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Koalitsioonikõneluste pressikonverents.

ФОТО: SANDER ILVEST /

Центристская партия, «Отечество» и EKRE продолжат вести коалиционные переговоры до конца рабочей недели и в субботу представят членам партии и общественности коалиционный договор, пишет ERR.

В понедельник и во вторник три партии обсуждали тему бюджета, то есть те предвыборные обещания, которые требуют наибольших затрат, передает «Актуальная камера». В среду переговорщики надеются достичь соглашения в распределении министерских портфелей между партиями.

Новый состав Рийгикогу соберется уже в четверг и выберет, в том числе, правление. «Отечество», EKRE и Центристская партия договорились, что их кандидатом на пост председателя Рийгикогу будет член правления EKRE Хенн Пыллуаас.

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