Центристская партия, «Отечество» и EKRE представят коалиционное соглашение в субботу

Центристская партия, «Отечество» и EKRE продолжат вести коалиционные переговоры до конца рабочей недели и в субботу представят членам партии и общественности коалиционный договор, пишет ERR.
В понедельник и во вторник три партии обсуждали тему бюджета, то есть те предвыборные обещания, которые требуют наибольших затрат, передает «Актуальная камера». В среду переговорщики надеются достичь соглашения в распределении министерских портфелей между партиями.
Новый состав Рийгикогу соберется уже в четверг и выберет, в том числе, правление. «Отечество», EKRE и Центристская партия договорились, что их кандидатом на пост председателя Рийгикогу будет член правления EKRE Хенн Пыллуаас.