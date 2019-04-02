«Какого черта?! У нас э-государство или нет?»: инцидент в банке вывел из себя эстонского бизнесмена

Владелец нескольких компаний Реббан вчера отправился в банк, чтобы получить банковскую карту для юридического лица, то есть для фирмы, пишет Postimees. «Планировал это сделать за несколько минут и оставил семью в машине ждать, - рассказывает он. - Но выяснилось, что я не могу получить карту пока не заполню анкеты с данными клиента на четыре страницы!»

Также текст анкеты был напечатан мелким шрифтом, что было весьма неудобным. «Я не взял с собой очки, поскольку не посчитал, что они нужны для получения карты».

Он все-таки смог заполнить анкету. «Там спрашивали название моего предприятия, регистрационный код, адрес и так далее. Хотя все эти данные банку давно известны еще с тех пор, как я открыл там счет. Также эти данные есть в госрегистре. Ну, какого черта?! У нас э-государство или нет?!» - восклицает он.

Сотрудник банка, который во всех отношениях, по словам Реббана, был отзывчив, сказал мелкому предпринимателю, что анкету нельзя заполнить в интернете. Также он не разрешил анкету взять с собой (поскольку это имущество банка), заполнить ее дома и позже принести в банк. Это показалось бизнесмену нелепым.

«Думаю, что в Эстонии много предпринимателей, которые являются единственными владельцами предприятия и получателями прибыли, и юридический адрес которых совпадает с домашним и рабочим. И в этом случае они должны свое имя и адрес в нескольких местах писать вновь и вновь. Разве предварительно заполненный вариант не будет более гуманным?» - спрашивает Реббан.

Он предложил хотя бы не спрашивать те данные, которые уже были ранее внесены в регистр. «И все это должно происходить через интернет. Если хотите увидеть человека в лицо, это можно сделать, когда он придет за банковской картой», - рекомендует предприниматель.

«Очень неловкая ситуация в э-государстве», - говорит он в заключении.

Причина в отмывании денег

Начальник отдела по ежедневной работе с бизнес-клиентами Coop Pank Мари-Лийз Сталде объяснила, что они требуют у бизнес-клиентов письменно обновлять данные, поскольку этого требует закон по препятствию отмывания денег.