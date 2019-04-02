Несколько СМИ в России удалили новость об оскорбительной для Путина надписи

Надпись "Путин ****р" была оставлена неизвестным на полуколоннах здания Управления МВД РФ по Ярославской области утром в воскресенье, 31 марта. В тот же день несколько местных СМИ опубликовали новость об этом событии и фото надписи. Однако вскоре эти публикации были удалены с сайтов изданий.

В новостной редакции радиостанции "Эхо Москвы в Ярославле" DW подтвердили, что удалили новость с сайта во вторник, 2 апреля, однако сделали это добровольно, на основе решения, принятого внутри редакции.

Журналисты говорят, что удалили новость добровольно

При этом собеседник DW подтвердил, что спустя один день после публикации новости на сайте в редакцию несколько раз звонили из Роскомнадзора и проводили с журналистами "беседы рекомендательного характера". "Никаких писем от Роскомнадзора в редакцию не поступало, слово "требование" также не звучало", - подчеркнули в редакции "Эха Москвы в Ярославле".

По информации ярославского интернет-издания 76.ru, корреспондент которого посетил муниципальное отделение Роскомнадзора, в самом ведомстве работают адекватные люди, а давление идет гораздо выше.

Как сообщает ярославское издание "Яркуб", не удалившее статью об оскорбительной для Путина надписи со своего сайта, буквы на здании городского МВД закрасили уже 31 марта, соответствующие фото опубликованы на сайте издания. Однако автора надписи полиции не удалось найти до сих пор.

Закон о неуважении к власти

Законопроект о так называемых "фейковых" новостях и неуважении к власти и обществу был принят Госдумой в третьем чтении 7 марта 2019 года. Оба документа разработали глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин (все они представляют партию "Единая Россия"). 13 марта законы одобрил Совет федерации, а 18 марта их подписал президент России Владимир Путин.

С 29 марта принятые законы вступили в силу. Теперь за оскорбление власти или неуважение к обществу в интернете полагается наказание в виде штрафа от 30 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Эти меры распространяются на лиц старше 16 лет.

Закон о "фейковых новостях"

В соответствии с поправками к федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", принятыми в марте 2019 года, при обнаружении заведомо ложной и представляющей опасность для общества информации на сайте какого-либо СМИ Генпрокуратура должна обратиться в Роскомнадзор. В свою очередь Роскомнадзор связывается с руководством информационного портала, где была обнаружена недостоверная новость, с требованием ее удалить.