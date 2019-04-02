Исследование: в случае кризиса в регионе Россия может напасть на страны Балтии или Польшу

Впрочем, как сообщает агентство LETA, в исследовании указано, что "модернизированная, готовая" армия Польши, которую поддерживает присутствие сильных США, может убедить Россию, что Польша не является легкой целью и польская армия может оказать сильное противостояние.

В исследовании базируемого в Вашингтоне CSBA "Strengthening the Defense of NATO’s Eastern Frontier" также сказано, что более сильная армия Польши при поддержке США повышает уверенность, необходимую Варшаве, чтобы способствовать обороне других стран НАТО.

"В Балтийском регионе (..) альянс НАТО - наиболее уязвим против российской агрессии", - говорится в исследовании.

"Руководство России может решить, что лучшая возможность в случае серьезного кризиса Балтийского региона - рискнуть традиционным нападением на одну или несколько стран Балтии или даже на Польшу, так как она посчитает, что может быстро достичь своих целей и добиться, чтобы конфликт стал коротким и ограниченным", указано в заявлении.

Несмотря на то, что имеется мало доказательств того, что Россия ищет открытой конфронтации со странами НАТО, "надежные пути к конфликту существуют", предупреждает CSBA.

"Руководство России предпочитает достигать своих целей нетрадиционными методами конфликта, в том числе активностью в "серых зонах" и искусственными кампаниями политической войны, цель которых - разрушить единство и политическую волю НАТО", указано в сообщении.

В последние месяцы Варшава приложила немало усилий, пытаясь добиться более сильного присутствия солдат США на восточном фланге НАТО.