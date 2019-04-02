Грозит ли водителям сейчас штраф за шипованные шины?

Хотя с начала апреля на шипованных шинах запрещено ездить, полиция не будет наказывать водителей за шипованную резину до тех пор, пока на дорогах еще встречается гололед, пишет Virumaa Teataja.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, по постановлению министра экономики и коммуникаций использовать шипованные шины можно до 31 марта, но в случае зимних дорожных или погодных условий, шипованную резину можно использовать вплоть до 30 апреля.
Пресс-секретарь отметил, что в нынешних погодных условиях, когда местами еще на земле лежит снег, по утрам гололед и термометр показывает минусовые температуры, полиция в дорожном надзоре делает исключение и разрешает во время изменчивых погодных условиях использовать шипованные шины.