Вт, 2.04.2019
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Грозит ли водителям сейчас штраф за шипованные шины?

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Полиция относится с пониманием к использующим шипованные шины.

ФОТО: Konstantin Sednev

Хотя с начала апреля на шипованных шинах запрещено ездить, полиция не будет наказывать водителей за шипованную резину до тех пор, пока на дорогах еще встречается гололед, пишет Virumaa Teataja.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, по постановлению министра экономики и коммуникаций использовать шипованные шины можно до 31 марта, но в случае зимних дорожных или погодных условий, шипованную резину можно использовать вплоть до 30 апреля.

Пресс-секретарь отметил, что в нынешних погодных условиях, когда местами еще на земле лежит снег, по утрам гололед и термометр показывает минусовые температуры, полиция в дорожном надзоре делает исключение и разрешает во время изменчивых погодных условиях использовать шипованные шины.

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