Ср, 3.04.2019
Простите, я бабушка. Я не чика, я бабушка! Керсти Кальюлайд
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  • Студия Postimees: зачем русские центристы строят коалицию с EKRE?

Студия Postimees: зачем русские центристы строят коалицию с EKRE?
15:00

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Центристы и EKRE заявили, что не будут форсировать перевод русских школ на эстонский язык обучения. Стоит ли эта уступка того, чтобы строить коалицию с EKRE?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире новоизбранный депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия), покидающая пост старейшины Ласнамяэ ради коалиции с EKRE. Начало трансляции в 15:00

  • Готов ли избиратель центристов идти на подобные сделки?
  • Что для Юферевой-Скуратовски может стать сигналом к тому, чтобы проголосовать против союза с EKRE?
  • Как могли столь быстро трансформироваться взгляды Центристской партии, которая еще в начале марта нещадно критиковала праворадикалов?
  • Почему русское крыло центристов не воспользовалось возможностью решить судьбу коалиции?
  • На что центристы рассчитывают на следующих выборах?

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