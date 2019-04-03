Студия Postimees: зачем русские центристы строят коалицию с EKRE?
Центристы и EKRE заявили, что не будут форсировать перевод русских школ на эстонский язык обучения. Стоит ли эта уступка того, чтобы строить коалицию с EKRE?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире новоизбранный депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия), покидающая пост старейшины Ласнамяэ ради коалиции с EKRE. Начало трансляции в 15:00.
- Готов ли избиратель центристов идти на подобные сделки?
- Что для Юферевой-Скуратовски может стать сигналом к тому, чтобы проголосовать против союза с EKRE?
- Как могли столь быстро трансформироваться взгляды Центристской партии, которая еще в начале марта нещадно критиковала праворадикалов?
- Почему русское крыло центристов не воспользовалось возможностью решить судьбу коалиции?
- На что центристы рассчитывают на следующих выборах?