Целый перечень грехов: мастер афер из таллиннского департамента предстал перед судом

Сегодня начался судебный процесс над Хейном Классом, который единственный из троицы предстал перед судом по обвинению в нарушении ограничений деятельности. Вместе с ним обвинения были предъявлены также бывшему руководителю Таллиннского департамента спорта и молодежи Рейну Ильвесу и владельцу фирмы Termentum OÜ, которая выиграла организованный Ильвесом и Клаасом госзаказ, Айве Кукку, но они избежали суда из-за истечения срока давности вменяемого им в вину преступления. Клаас после зачтения прокурором текста обвинения не признал себя виновным.

Как департамент, так и музей, и волость Раэ приобретали у фирмы Клааса Kesaten Invest OÜ услуги через господряд. В то же время Клаас, согласно обвинению, предлагал участвовавшим в организованных им госзаказах услугу консультирования, в рамках которой давал советы, как выигрывать эти госзаказы. За каждый выигранный фирмой господряд он получат тысячу евро. Также организованные Клаасом госзаказы выигрывали и такие фирмы, которые были связаны с ним самим.

Сокрытие связей

В то же время, в госзаказах часто использовали фирму Termentum, единственным владельцем которой был Айве Кукк и которая не была напрямую связана с Клаасом. Например, Termentum выиграла госзаказ в 2013 году на строительство надувного холла в Йысмяэ, но на самом деле работы осуществляла фирма KRTL OÜ, которая принадлежит Клаасу. Второй собственник этой фирмы - племянник Рейна Ильвеса Вахур Кетс. KRTL в свою очередь в порядке субподряда к построенному фундаменту заказала надувной холл и его установку у фирмы Be Active OÜ, собственником которой является друг Ильвеса Микк Пяэру.

По словам прокурора Леэлет Кивиоя, Клаас во избежании нарушения ограничений на деятельность о конфликте интересов при организации госзаказа должен был оповестить руководство и отстраниться, но Клаас этого не сделал, а попытался скрыть свою связь с реально выполнявшей строительные работы фирмой KRTL. На самом деле у Клааса есть также связь с владельцем Termentum Кукком, с которым у них совместные бизнес-интересы в третьем предприятии под названием Soomramaa OÜ.

Если Ильвеса обвиняли в нарушении ограничений на деятельность при организации госзаказа и содействии в этом Кукку, Клааса уже обвиняют в крупномасштабном нарушении, что означает, что речь идет о сумме превышающей 400 000 евро.

Защитник Клааса Яанус Техвер сказал сегодня после речи прокурора, что он намерен в своей тактике защиты апеллировать к истечению срока действия большинства исков против Клааса, что он считает очевидным, поскольку многие из них относятся к 2013 году, а это уже более пяти лет до того, как дело было передано в суд. Он считает, что срок давно истек у по крайней мере шести из десяти деяний.

Сговор в волости Раэ и музеях

Есть основания полагать, что Клаас также связан пятью нечестными госзаказами в волости Раэ на ремонт школы и детских садов. Волость платила ему как консультанту, что означает, что Клаас подготавливал документы и консультировал по проведению госзаказа.

Эти госзаказы были связаны со строительным работами в 2013-2014 годах в гимназии Юри, на улице Арухейна-теэ и в детском саду Высукесе. Опять выиграли Termentum, KRTL и Parmeron AS.

Тогдашний руководитель Музея здравоохранения Маргус Юркатам платил Клаасу в 2015 году за проведение госзаказа. Тендеры выиграли фирмы AB и IMC Ltd Co, от которых Клаас получил за консультации по тысячи евро. Анологичная ситуация произошла в Музее истории, где госзаказ выиграла фирма KRTL.