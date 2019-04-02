В Таллинне попавшая под машину женщина умерла в больнице

В Центр тревоги сообщение о ДТП поступило вчера в 21.16. Представитель Кесклиннаского отделения полиции Леннарт Камс сказал, что по предварительным данным, ДТП произошло, когда переходившую дорогу по пешеходному переходу на улице Сыле женщину сбил ехавший в сторону бульвара Кольде автомобиль Toyota.

«Речь идет об освещенном пешеходном переходе и в момент ДТП светофор мигал в режиме желтого цвета. Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства, - сказал Камс. - 59-летняя женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больнице, где сегодня, к сожалению, умерла. Сидевший за рулем Toyota 44-летний мужчина был трезв и не пострадал».