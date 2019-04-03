Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

ведомление направлено в Совет по торговле товарами ВТО. Ранее на сайте ВТО было опубликовано сообщение о введении ЕС со 2 февраля 2019 года тарифных квот на 26 видов стальной продукции из России. В случае превышения лимитов взимаемая пошлина составит 25%, пишет Newsru.com.

В ответном российском сообщении отмечается, что РФ может приостановить действие ранее принятых на себя обязательств в объеме, эквивалентном объему торговли, затронутому мерами Европейского союза. Данные ограничения могут вступить в силу либо через три года после вступления в силу решений ЕС, либо сразу после принятия созданной ВТО комиссией по урегулированию споров решения о том, что действия ЕС не соответствуют нормам ВТО.

В документе особо подчеркивается, что уведомление не ограничивает права России на введение своих ограничений, которые будут действовать до отмены принятых ЕС мер.

В Минэкономразвития пояснили РБК, что помимо России уже несколько стран начали защиту своих рынков от возможного перетока стали и алюминия с рынка США после того, как Вашингтон ввел заградительные пошлины. Защитные расследования, в частности, начали ЕС и ЕАЭС. "Расследование ЕС уже завершилось. По его итогам введены тарифные квоты в объемах, соответствующих среднему импорту в ЕС за 2015-2017 годы. По правилам ВТО, члены организации, "пострадавшие" от такой спецзащитной меры (от квоты, в данном случае), имеют право на компенсацию или встречное приостановление уступок", - рассказали в ведомстве.

В МЭР подчеркнули, что Россия пока только резервирует за собой право ввести ограничения. "Как мы им воспользуемся, на практике пока не решено", - заявил представитель министерства.

Как пояснил ТАСС эксперт, хорошо знающий процедуры ВТО, говоривший на условиях анонимности, мотивом для возможного введения РФ ответных мер послужило желание защитить интересы российских производителей, поскольку действия ЕС "существенно ущемили их интересы". По мнению собеседника агентства, Евросоюз пытается за счет России решить проблемы, с которыми он столкнулся в связи с пошлинами на сталь и алюминий, введенными США.

"Тот факт, что производители ЕС пострадали, не означает, что они должны в нарушение правил ВТО закрывать определенные сектора своего рынка для того, чтобы защититься самим", - констатировал эксперт.