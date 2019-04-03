Опрос: популярность Партии реформ продолжает расти

В последнюю неделю марта Партию реформ поддерживали 32,5 процента опрошенных. За неделю число сторонников выросло на 0,6, а по сравнению с днем выборов на 4,4 процента.

Поддержка Центристской партии в конце марта составила 20,5 процента, что на 2,7 процента меньше результата, показанного на выборах.

EKRE поддержали 19,1 процента опрошенных. На выборах партия заручилась поддержкой 17,1 процента избирателей.

Расположившуюся на четвертом месте Социал-демократическую партию в конце марта поддерживали 10,1 процента респондентов. На выборах за соцдемов свои голоса отдали 9,8 процента избирателей.

Популярность "Отечества" в конце прошлого месяца достигла девяти процентов. В то же время на выборах за отечественников свои голоса отдали 11,4 процента избирателей.