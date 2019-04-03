В Москве совершено нападение на Василия Уткина

Журналист Василий Уткин сообщил, что на него напал неизвестный и брызнул в лицо жидкостью, передает sports.ru.
«Мне только что брызнули неизвестной ##### [жидкостью] в лицо.
Это случилось после тренировки «Эгриси». Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать.
Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из «Локо-Спорт», у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон – для отчетности.
Чем брызнул – не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах. Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила.
Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске», – написал Уткин в своем телеграм-канале, опубликовав ссылку на выпуск «Футбольного клуба» об агенте Алане Агузарове.