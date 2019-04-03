В Москве совершено нападение на Василия Уткина

«Мне только что брызнули неизвестной ##### [жидкостью] в лицо.

Это случилось после тренировки «Эгриси». Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать.

Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из «Локо-Спорт», у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон – для отчетности.

Чем брызнул – не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах. Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила.