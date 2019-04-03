Ханнес Саарпуу покидает пост руководителя авиакомпании Nordica

В июле прошлого года предыдущий председатель правления Nordica Яан Тамм подал совету Nordic Aviation Group AS заявление об уходе, которое было удовлетворено. Тамм сообщил Postimees, что под его руководством авиакомпания смогла достичь поставленных задач, поэтому настало подходящее время, чтобы покинуть занимаемую должность.

После этого Noedica возглавил член совета Ханнес Саарпуу, который в одном из первых интервью Postimees сообщил, что его главной задачей будет вернуть доверие к авиакомпании.