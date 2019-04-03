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Старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс отказался от места в Рийгикогу

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Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats

ФОТО: Mihkel Maripuu

Получивший на выборах в Рийгикогу старейшина столичного района Мустамяэ Лаури Лаатс решил отказаться от мандата и продолжить работу в Мустамяэ.

«Я тщательно обдумал свое решение, и намерен продолжить  работу в Мустамяэ. Чего уже там скрывать - после оглашения результатов выборов, думал, что на четыре года отправлюсь на Тоомпеа, но жители Мустамяэ меня переубедили", - заявил Лаури Лаатс.

«Я был сильно удивлен большому количеству поздравлений, многие из которых заканчивались просьбой не уходить из районной управы. Более того - молодежный совет Мустамяэ начал собирать подписи людей, чтобы я отказался от места в парламенте», - сказал Лаатс.

По словам старейшины, он был тронут поддержкой людей, а также на его решение повлиял тот факт, что в Мустамяэ осталось множество незаконченных проектов.

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