Старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс отказался от места в Рийгикогу

«Я тщательно обдумал свое решение, и намерен продолжить работу в Мустамяэ. Чего уже там скрывать - после оглашения результатов выборов, думал, что на четыре года отправлюсь на Тоомпеа, но жители Мустамяэ меня переубедили", - заявил Лаури Лаатс.

«Я был сильно удивлен большому количеству поздравлений, многие из которых заканчивались просьбой не уходить из районной управы. Более того - молодежный совет Мустамяэ начал собирать подписи людей, чтобы я отказался от места в парламенте», - сказал Лаатс.