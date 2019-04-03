Кайа Канепи обыграла молодую россиянку

В первом сете соперницы старались не отпускать далеко друг дружку. Отчасти равному счету способствовали обоюдные ошибки. Канепи удалось в середине сета выйти вперед на два гейма 5:3, но завершить сет победой нашей спортсменке удалось лишь четыре гейма спустя: Кудерметова сумела сравнять счет, а затем и выйти вперед 5:6. Однако Канепи переломила ситуацию и тай-брейк остался за второй ракеткой Эстонии, 7:6.