Кайа Канепи обыграла молодую россиянку

Кайа Канепи с победы начала турнир в Чарльстоне. В первом круге соперницей нашей теннисистки стала Вероника Кудерметова из России.
В первом сете соперницы старались не отпускать далеко друг дружку. Отчасти равному счету способствовали обоюдные ошибки. Канепи удалось в середине сета выйти вперед на два гейма 5:3, но завершить сет победой нашей спортсменке удалось лишь четыре гейма спустя: Кудерметова сумела сравнять счет, а затем и выйти вперед 5:6. Однако Канепи переломила ситуацию и тай-брейк остался за второй ракеткой Эстонии, 7:6.
Во втором сете соперница Канепи начала подуставать и два раза упустила преимущество в счете: 0:2 и 2:3. Решающим оказался шестой гейм: Канепи взяла подачу Кудерметовой и больше не позволила сопернице ничего существенного.
7:6, 6:3 и сегодня Канепи ожидает шестая ракетка мира, бельгийка Элизе Мертенс.