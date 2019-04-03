Ср, 3.04.2019
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Месси помог спастись "Барселоне" и догнал Роналду

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Lionel Messi tähistamas väravat koos brasiillasest keskpoolkaitsja Malcomiga.

ФОТО: LLUIS GENE / AFP

В 30-м туре примеры «Барселона» сыграла вничью с «Вильярреалом», забив два мяча в добавленное время (4:4).

Каталонцы уступали 2:4 к 89-й минуте, но голы Лионеля Месси со штрафного и Луиса Суареса на 93-й минуте позволили команде свести матч к ничьей.

Для Месси гол на 90-й минуте стал 414-м в чемпионате Испании.

Месси догнал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по голам в топ-5 лиг Европы.

34-летний Роналду забил 311 голов в Ла Лиге за «Реал», 84 – в АПЛ за «Манчестер Юнайтед» и 19 – в серии А за «Ювентус».

Отрыв «Барселоны» от «Атлетико» сократился до 8 очков.

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