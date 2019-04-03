Месси помог спастись "Барселоне" и догнал Роналду

Каталонцы уступали 2:4 к 89-й минуте, но голы Лионеля Месси со штрафного и Луиса Суареса на 93-й минуте позволили команде свести матч к ничьей.

Для Месси гол на 90-й минуте стал 414-м в чемпионате Испании.

Месси догнал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по голам в топ-5 лиг Европы.

34-летний Роналду забил 311 голов в Ла Лиге за «Реал», 84 – в АПЛ за «Манчестер Юнайтед» и 19 – в серии А за «Ювентус».