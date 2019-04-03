Официально: IKEA выходит на эстонский рынок

Эстония станет первой страной, где IKEA начнет свою деятельность сначала в электронном виде, а через какое-то время тут появится и физический магазин. В ближайшее время предприятие планирует нанять на работу от 30 до 40 человек.

«Сочетание цифрового и физического присутствия делает IKEA ближе к домам в Эстонии, предлагая возможность сделать заказ в эстоноязычной э-среде и ознакомиться с товаром IKEA в демонстрационном зале, где можно посмотреть товар и возможно открыть для себя новые решения для дизайна интерьера. Приход IKEA на эстонский рынок сначала дигитально и позже открывая магазин физически – уникальнай шаг и для IKEA," - сказал Йоханнес Йоханнессон, директор по продажам IKEA в странах Балтии, добавляя, что такой шаг они делают для того, чтобы быстрее прийти к жителям Эстонии, так как магазин IKEA в Риге посещает большое число клиентов из Эстонии.

По словам Йоханнессона, в помещении, где будет располагаться пункт выдачи товаров, клиенты смогут не только увидеть живьем около 3000 товаров, но и получить консультацию. Порядка 200 единиц популярных товаров можно будет сразу купить на месте. В интернет-магазине будут доступны 8000 предметов домашнего обихода, которые можно заказать непосредственно домой с помощью курьера или до пункта доставки в Таллинне, откуда товар можно будет забрать самостоятельно.

Эстонская версия интернет-магазина IKEA будет представлять собой современную и быструю веб-среду, в которой заинтересованные лица смогут совершать покупки с помощью компьютера, планшета или смартфона.