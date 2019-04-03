Мэры двух городов решили не идти работать в Рийгикогу

Мэр Маарду Владимир Архипов и мэр Тарту Урмас Клаас официально отказались от мандатов депутатов Рийгикогу.
Соответствующие заявления накануне были зарегистрированы канцелярией парламента, пишет rus.err.ee.
"Я продолжу работу мэром Тарту и отказываюсь от мандата депутата Рийгикогу", - написал Клаас в своем заявлении.
"Я, Владимир Архипов, отказываюсь от участия в Рийгикогу XIV созыва", - сказано в заявлении мэра Маарду.
Накануне свое участие в работе парламента подтвердил старейшина волости Йыхви Мартин Репинский.