Ср, 3.04.2019
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Мэры двух городов решили не идти работать в Рийгикогу

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Tallinn, Toompea. 19APR15. Riigikogu hoone. FOTO: ERIK PROZES/POSTIMEES FOTO: Erik Prozes /

ФОТО: ERIK PROZES /

Мэр Маарду Владимир Архипов и мэр Тарту Урмас Клаас официально отказались от мандатов депутатов Рийгикогу.

Соответствующие заявления накануне были зарегистрированы канцелярией парламента, пишет rus.err.ee.

"Я продолжу работу мэром Тарту и отказываюсь от мандата депутата Рийгикогу", - написал Клаас в своем заявлении.

"Я, Владимир Архипов, отказываюсь от участия в Рийгикогу XIV созыва", - сказано в заявлении мэра Маарду.

Накануне свое участие в работе парламента подтвердил старейшина волости Йыхви Мартин Репинский.

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