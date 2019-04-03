Ср, 3.04.2019
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Хоккейная сборная Эстонии начинает подготовку к домашнему чемпионату мира

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Eesti jäähokikoondis

ФОТО: Eesti Jäähoki Liit

Сборная Эстонии по хоккею объявила расширенный список кандидатов, которые начнут подготовку к стартующему в конце апреля чемпионату мира по хоккею в дивизоне 1В.

Главный тренер сборной, Юсси Турпамяки, призвал на сбор 33 хоккеиста, среди которых три вратаря, девять защитников и 21 нападающий. Хоккеисты вызнанные Турпамяки на сбор, представляют как чемпионат Эстонии, так и различные низшие лиги Европы и юниорские соревнования Америки.

На чемпионате мира в третьем по силе мировом дивизионе сборная Эстонии с 28 апреля по 4 мая померяется силами с командами Румынии, Польши, Голландии, Японии и Украины.

Турнир пройдет на льду таллиннского ледового холла "Тондираба"

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