Хоккейная сборная Эстонии начинает подготовку к домашнему чемпионату мира

Сборная Эстонии по хоккею объявила расширенный список кандидатов, которые начнут подготовку к стартующему в конце апреля чемпионату мира по хоккею в дивизоне 1В.
Главный тренер сборной, Юсси Турпамяки, призвал на сбор 33 хоккеиста, среди которых три вратаря, девять защитников и 21 нападающий. Хоккеисты вызнанные Турпамяки на сбор, представляют как чемпионат Эстонии, так и различные низшие лиги Европы и юниорские соревнования Америки.
На чемпионате мира в третьем по силе мировом дивизионе сборная Эстонии с 28 апреля по 4 мая померяется силами с командами Румынии, Польши, Голландии, Японии и Украины.
Турнир пройдет на льду таллиннского ледового холла "Тондираба"