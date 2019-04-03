Хоккейная сборная Эстонии начинает подготовку к домашнему чемпионату мира

Главный тренер сборной, Юсси Турпамяки, призвал на сбор 33 хоккеиста, среди которых три вратаря, девять защитников и 21 нападающий. Хоккеисты вызнанные Турпамяки на сбор, представляют как чемпионат Эстонии, так и различные низшие лиги Европы и юниорские соревнования Америки.