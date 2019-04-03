Компания из Абу-Даби покупает оператора терминалов нефтепродуктов Vopak E.O.S.

Royal Vopak N.V. и Global Ports Investments PLC сообщили сегодня о продаже крупнейшего независимого оператора терминалов нефтепродуктов в Балтийском регионе Vopak E.O.S. компании Liwathon из Абу-Даби. Новое название предприятия – Liwathon E.O.S.
Сделка последовала за объявлением Royal Vopak в августе 2018 года о намерении рассмотреть продажу некоторых из своих терминалов.
Деятельность Liwathon сосредоточена на логистике и хранении жидкого топлива на нишевых мировых рынках.
«Вместе с опытной командой менеджеров мы реализуем стратегию по развитию сети терминалов, обслуживающих рынок жидкого топлива. Опыт предприятия и инфраструктура терминалов обеспечат прочную основу для дальнейшего развития бизнеса», - сказал генеральный директор Liwathon Герт Тийвас.
«Поскольку энергетические рынки претерпевают глубокие изменения, а мировой спрос на жидкое топливо неуклонно растет, мы видим хорошие возможности для использования опыта нашей команды в создании дополнительных преимуществ для наших клиентов», - сказал генеральный директор Liwathon E.O.S. Арнаут Лугтмейер.
Liwathon – принадлежащая британскому инвестору Barclay Rowland компания, со штаб-квартирой в Abu Dhabi Global Market (ADGM), международном финансовом центре в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.